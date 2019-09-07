من خلال علاج الإخصاب خارج الرحم.. امرأة هندية تضع تبلغ 74 عاماً توأما

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السبت 7 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

وضعت امرأة هندية تبلغ 74 عاماً توأما من خلال علاج الإخصاب خارج الرحم.



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ولم تتمكن ييراماتي مانجاياما من منطقة جونتور جنوب الهند من الحمل بعد زواجها من زوجها في عام 1962.

وقال طبيبها إنَّ مانجياما حملت في التوأم من أول مرة خضعت فيها لعملية تلقيح اصطناعي وظلت تحت مراقبة 3 فرق من المتخصصين.