تعرف على فوائد زيت جوز الهند للبشرة

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السبت 7 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

زيت جوز الهند يحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات والفطريات، التي تساعد في القضاء على الحروق الناتجة عن التعرض إلى الشمس.



طريقة الاستخدام:

يتم خلط ملعقة من زيت جوز الهند مع ملعقة من هلام الألوفيرا "الصبار".

نضع قطرات من زيت اللافندر وتقلب المكونات، ويتم وضعها على المكان المصاب بحروق الشمس لمدة ساعة.

2. ترطيب البشرة

يعد زيت جوز الهند من أهم الزيوت التي تساعد على ترطيب البشرة بشكل جيد، وعلاج الجفاف، والحفاظ على صحة البشرة بشكل أفضل.

طريقة الاستخدام:

يخلط ربع كوب من زيت جوز الهند مع ربع كوب من زبدة الشيا.

نضع الخليط على النار حتى يذوب ثم يرفع من على النار.

يتم إضافة ملعقة كبيرة من عسل النحل وتقلب المكونات جيدا.

يترك الخليط جانبا حتى يبرد تماما، ثم يوضع على البشرة لمدة نصف ساعة.

تغسل البشرة بالماء الفاتر وتجفف جيدا، ويتم تكرار هذه الوصفة مرتين خلال الأسبوع.

3. علاج حب الشباب

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يساعد زيت جوز الهند على التخلص من الجراثيم التي توجد على البشرة، التي تكون سببا للإصابة بحب الشباب، كما أنه يساعد على تطهير البشرة، حيث إن زيت جوز الهند يحتوي على مضادات البكتريا والفطريات.

طريقة الاستخدام:

يتم دهن المنطقة المصابة بحب الشباب بالقليل من زيت جوز الهند.

يترك على البشرة لمدة ساعة، ثم يتم غسل البشرة جيدا.

مكافحة شيخوخة البشرة:

زيت جوز الهند يحتوي على مضادات الأكسدة، التي بدورها تقلل من علامات الشيخوخة المبكرة للبشرة ومنع ظهور التجاعيد والعلامات الدقيقة.

طريقة الاستخدام:

عليك بدهن البشرة بزيت جوز الهند، وفرك البشرة والرقبة بحركات دائرية لمدة عشر دقائق.

يتم غسل البشرة بعدها جيدا باستخدام نوع من غسول البشرة الجيد.

يتم تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

ترطيب الشفاه:

زيت جوز الهند من الزيوت المثالية التي تساعد على ترطيب الشفاه وتغذيتها بشكل جيد، وحمايتها من التشقق والتعرض إلى الجفاف.

طريقة الاستخدام:

يتم خلط نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند مع نصف ملعقة صغيرة من السكر البني.

تفرك الشفاه بالخليط بشكل دائري ثم تغسل بالماء الفاتر ويتم تجفيفها.