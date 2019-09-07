محكمة سودانية: مواصلة جلسات محاكمة البشير 14 سبتمبر الجاري

الخرطوم- سبوتنيك. وقال قاضي المحاكمة صادق عبد الرحمن إن "الجلسات ستواصل يوم 14 سبتمبر/أيلول الجاري". MOHAMED NURELDIN ABDALLAH واستمعت المحكمة اليوم إلى الشهود الذين طلبهم محامي الدفاع عن البشير. وكانت المحكمة اتهمت البشير بالثراء المشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي. وذكر القاضي، في نص قراره بالمحكمة الأسبوع الماضي، "أنا القاضي الصادق عبد الرحمن احمد الفكي اتهم عمر حسن أحمد البشير، بتاريخ 16 أبريل/نيسان بضبط مبالغ بحيازته مصدر غير مشروع واستلامه بطريقة غير مشروعة من واقع أنك رئيس جمهورية وقمت من خلال هذه المبالغ خارج القنوات الرسمية مختلفا بذلك عدد قانون الثراء الحرام والمشبوه والمادة 21 من القانون الجنائي وخالفت قانون النقد الأجنبي وهذه المواد تحاكم أمام هذه المحكمة".

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