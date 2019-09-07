شاهد حجم الضرر الناجم عن استهداف مستوطنة إسرائيلية بطائرة مسيرة انطلقت من غزة

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "روتر" أن طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة وحلقت لفترة ما فوق مستوطنات غلاف غزة، ثم عادت سالمة، دون أي متابعة من الجيش الإسرائيلي.
وأوضح الموقع العبري أن "طائرة مسيرة تسللت من شرق قطاع غزة باتجاه المستوطنات، وألقت جسما غير معروف ثم عادت إلى قطاع غزة بسلام".
وغرد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، لاحقا: "قبل قليل، أطلقت طائرة النار باتجاه خلية مخربين أطلقت طائرة مسيرة صغيرة اجتازت إلى داخل إسرائيل من منطقة جنوب قطاع غزة".
وأوضح أدرعي "لقد قامت الطائرة المسيرة كما يبدو بإلقاء عبوة ناسفة في منطقة السياج وعادت فورًا إلى القطاع. لم تقع إصابات بين قواتنا، لقد لحقت أضرار طفيفة بمركبة عسكرية".
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