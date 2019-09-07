جنبلاط في ضيافة باسيل... صورة

وعلق أبي خليل على الصورتين قائلا: "لقاء في اللقلوق محوره بناء المستقبل لشبابنا معا على أسس الشراكة في السياسة والإدارة والإنماء". يذكر أن لبنان شهد في الأشهر السابقة توترا سياسيا بين الحزب التقدمي الإشتراكي برئاسة وليد جنبلاط والتيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل.

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