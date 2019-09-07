الدفاع الجوى السورى يتصدى لهجوم بطائرات مُسيّرة على موقع عسكرى بسهل الغاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر عسكرى سورى أن قوات الدفاع الجوى تصدت مساء أمس لمحاولة اعتداء المجموعات الإرهابية المسلحة على أحد المواقع العسكرية فى سهل الغاب عبر ثلاث طائرات مسيرة محملة بالقنابل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.
وقال المصدر إن وسائط دفاعنا الجوى تمكنت من تدمير طائرتين وإسقاط الثالثة وتفكيك ذخيرتها دون وقوع أى خسائر فى صفوف قواتنا المسلحة.
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