شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقصف مرصدا للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم،السبت، قذيفة مدفعية واحدة صوب مرصد للمقاومة الفلسطينية شرق رفح جنوب قطاع غزة. وقال شهود عيان "إن القذيفة أصابت الموقع بشكل مباشر دون الإعلان عن وقوع إصابات". Advertisements وجاء القصف المدفعي بعد وقت قصير من إعلان جيش الاحتلال أن طائرة صغيرة تسللت شرق الحدود، وألقت جسما مشبوها دون إصابات. وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت أربعة مواقع تابعة للمقاومة، فجر اليوم، في وقت أطلقت فيه المقاومة خمسة صواريخ صوب المستوطنات المحيطة بالقطاع.

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