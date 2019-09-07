الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة أطلقت من غزة قصفت موقعا عسكريا

القدس/ أسامة الغساني/ الخليج 365



قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إن طائرة مسيّرة أطلقت من جنوب غزة استهدفت موقعا عسكريا في منطقة السياج الأمني الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

وأضاف الجيش في تغريدة عبر تويتر أن الطائرة ألقت عبوة ناسفة على موقع في منطقة السياج وعادت فورا إلى القطاع.

وأوضح أنه لم تقع إصابات بين قوات الجيش في المنطقة، فيما لحقت أضرارا طفيفة بمركبة عسكرية.

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وحسب البيان، أطلقت طائرة إسرائيلية النار باتجاه المجموعة التي أطلقت الطائرة المسيرة، دون تفاصيل.



وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن الجيش استهدف عقب الحادثة نقطة مراقبة تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من قصف الجيش الإسرائيلي موقعين في غزة تستخدمهما الفصائل الفلسطينية للرصد، دون وقوع إصابات.

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