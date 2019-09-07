السودان.. البرهان يتلقى رسالة من سلفاكير حول التفاوض مع حركات متمردة

الخرطوم/ الخليج 365

تسلم رئيس المجلس السيادي بالسودان عبد الفتاح البرهان، السبت، رسالة خطية من رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، تتعلق بالمفاوضات بين الخرطوم وحركات مسلحة متمردة في جوبا.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس السيادي، اطلعت عليه الخليج 365.

وأعلن عضو المجلس السيادي، شمس الدين كباشي، في تصريحات إعلامية، "التزام حكومة السودان بإقرار السلام في البلاد".

وأضاف أن "الرئيس سلفاكير وحكومة جنوب السودان، هما الأكثر حرصا لرعاية وإنجاح المفاوضات".

وأوضح أن "وفد السودان المفاوض يتجه الإثنين، إلى جوبا لبدء مفاوضات تشمل حركتي الجبهة الثورية، والحركة الشعبية/ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو".

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من جانبه، أكد المبعوث الشخصي للرئيس سلفاكير، أن حكومة جنوب السودان أكملت الاستعدادات والترتيبات لإنجاح المفاوضات".

وأضاف أن "استقرار السودان هو استقرار لدولة جنوب السودان".

وبعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، تقدم رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت، بمبادرة للتوسط بين المجلس العسكري والحركات المسلحة السودانية، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان.

ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة نحو 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل "الحركة الشعبية/ شمال" الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق (جنوب شرق). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.