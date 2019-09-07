ليبيا.. تجدد الاشتباكات بأغلب محاور القتال جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

تجددت الاشتباكات المسلحة، السبت، بين قوات حكومة "الوفاق" الليبية وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في أغلب محاور القتال بالعاصمة طرابلس، بعد أيام من الهدوء.

وقال المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق، مصطفى المجعي، للأناضول، إن الاشتباكات تجددت بعدما أعطت غرفة العمليات أوامر لجميع قواتنا بالتقدم.

وأضاف المجعي، أن قواتهم تحرز الآن تقدما مهما في جميع المحاور، وأن الاشتباكات لم تتوقف حتى الساعة 09:30 (ت.غ).

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وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وتسبب الهجوم على طرابلس بسقوط أكثر من ألف قتيل، وتشريد ما يزيد على مئة ألف شخص، بحسب الحكومة.

وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر.

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