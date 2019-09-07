السودان تجلي رعاياها من بلدة بأفريقيا الوسطى إثر اشتباكات دامية

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة الخارجية السودانية الشروع في إجلاء رعاياها من إحدى بلدات جمهورية إفريقيا الوسطى في أعقاب مقتل موظف محلي يعمل لدى قنصلية السودان هناك إثر اشتباكات أهلية.

وقال المتحدث باسم الخارجية بابكر الصديق في تصريح اليوم، إن مدينة “بيراو” التي تبعد 65 كلم عن الحدود السودانية تشهد اشتباكات منذ الجمعة الماضي على خلفية مقتل بن سلطان المدينة.

وأضاف ” جراء ذلك سقط عدد كبير من القتلى وأحرقت العديد من المنازل والمتاجر وكان من بين الضحايا أحد العاملين المحليين بقنصلية السودان ببيراو”.

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