شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. وفيات في حادث تصادم جماعي مروع بجازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أسفر حادث تصادم مروع بين عدة مركبات عن وفاة 3 أشخاص، على طريق “المضايا – مزهرة” بمنطقة جازان، فيما باشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادث على الفور.

وفي التفاصيل، شهد الطريق الدولي الرابط بين “المضايا ومزهرة” جنوبي مدينة جازان، حادثاً مرورياً مروّعاً بين مجموعة من المركبات صباح اليوم السبت.

وتسبب الحادث في اشتعال الحريق بإحدى السيارات، وتسجيل ثلاث وفيات وعدد من المصابين، وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادث، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى.

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