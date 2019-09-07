الان تتابع مهرجان الهجن: ‏بن رأيه يسيطر على الأشواط الرئيسية بـ«ترف» والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي: شهد ميدان محافظة الطائف للهجن صباح هذا اليوم السبت انطلاق منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية والمخصصة لسن الحقايق (بكار-قعدان) عام مجموع الأشواط لهذا اليوم 21 شوطاً أقيمت على مسافة 2 كيلومتر وتواصلت الأشواط وسط أجواء حماسية منذ لحظات انطلاق اول شوط حتى أخر الأشواط بأشراف مباشر و تنظيم رائع وجهود كبيرة من قبل الاتحاد السعودي للهجن وجاءت نتائج هذه الأشواط على النحو التالي : ‏ الشوط 1 ” ترف ” المالك: حمد راشد المري الشوط 2 ” الشيب” لـ على راشد ألمري ‏ الشوط 3 “راهية” لـ محمد عبدالله المري ‏الشوط 4 “خطير” لـ نايف خالد الهاجري ‏الشوط 5 “نوف” لـ حمد على المري ‏الشوط6 “الصداوي” لـ حمد سالم المري ‏الشوط 7 ” هملوله ” لـ جابر ناصر المري ‏الشوط 8 “المهيب ” لـ غصن سعيد المسلمي ‏الشوط 9 “العزوم” لـ سعد حمد المري Advertisements ‏الشوط 10 “رزام” لـ عبدالله خرصان ال مخلص ‏الشوط 11 ” النايفه” لـ محمد رويضان الدوسري ‏الشوط 12 “الزوبعي” لـ زيد جزل الشمري ‏الشوط 13 “جمايل ” لـ علي محمد المري ‏الشوط 14 ” الجذاب” لـ علي حسين المري ‏الشوط 15 ” جبارة” لـ سالم سعيد المري ‏الشوط 16 “الحذر ” لـ سويد حزام الدوسري ‏الشوط 17 “انتباه ” لـ سعيد مظفر العامري ‏الشوط 18 ” المتحد ” لـ تركي حماد الرشيدي ‏الشوط 19 ” فن” لـ ناصر محمد المري ‏الشوط 20 ” نواف ” لـ مبارك سلطان القحطاني ‏الشوط 21 ” شواهين ” لـ خليف رشيد الحربي

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