الان تتابع دبي تحتل المرتبة الرابعة في قائمة أكثر مدن العالم زيارة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 24 دقيقة - 1:05 م, 7 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 بانكوك تتصدر وتليها باريس ولندن وكالات - الخليج 365 نشرت شركة “ماستر كارد” تصنيفGlobal Destination Cities Index حول أكثر عشر مدن في العالم يقصدها السياح لعام 2018.

وأخذ التصنيف بالحسبان السياح الذين مكثوا في المدينة لأكثر من ليلة واحدة. وتصدرت التصنيف مدينة بانكوك وجاءت بعدها باريس، لندن، دبي، سنغافورة، كوالالمبور، إسطنبول، نيويورك، طوكيو، أنطاليا.

يذكر أن تصنيف عام 2019 سينشر في سبتمبر عام 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دبي تحتل المرتبة الرابعة في قائمة أكثر مدن العالم زيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.