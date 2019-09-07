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الان تتابع شبكة صرف صحي تبتلع فتاة رياضية بالمكسيك والان مع التفاصيل
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حاولت السباحة في الفيضانات
مكسيكو سيتي - الخليج 365
رصدت كاميرات المراقبة مقطع فيديو مروع يوثق لحظة ابتلاع شبكة الصرف الصحي لفتاة، بعد محاولتها السباحة جراء الفيضانات التي ضربت شمال غربي المكسيك.
وعثر عمال الإنقاذ على جثة لاعبة كرة الطائرة، أليخاندرا تيرازاس ديل فال، والبالغة من العمر 17 عاما، في قناة في كولياكان سينالوا في شمال غرب المكسيك، أمس الجمعة، بعد أن جرفتها المياه بسبب الأمطار الغزيرة بعد ظهر يوم الخميس الماضي.
وأضطر فريق البحث إلى التوقف عن عمليات البحث عن الفتاة، يوم الخميس، بسبب الإضاءة السيئة قبل أن تستأنف مرة أخرى أمس الجمعة.
وتسببت الأمطار الغزيرة في شمال غربي المكسيك غمر عدة شوارع مدينة كولياكان. وفقا لصحيفة “ديلي ميل”.
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