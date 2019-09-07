بحلول عام 2035.. الصين تبحث إمكانية زيادة مبيعاتها من السيارات الكهربائية

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السبت 7 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
تبحث الصين إمكانية زيادة مبيعاتها من السيارات الكهربائية إلى نسبة ستين بالمئة من عدد السيارات التي تباع في البلاد بحلول 2035.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مصادر مطلعة على الخطة الجديدة قولها إن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية هي الجهة المنوطة بتنفيذ خطة الحكومة لتطوير صناعة السيارات خلال الفترة من 2021 وحتى 2035.
وأوضحت المصادر أن الخطة ما زالت قيد الدراسة ومن الممكن إدخال تعديلات عليها.
وكانت الصين أعلنت خارطة طريق بشأن تطوير صناعة السيارات في 2017، عندما قالت إن السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة ستمثل أكثر من عشرين بالمئة من حجم المبيعات بحلول 2025.
وذكر مصدر مطلع أنه في إطار المقترحات الجديدة، فإن نسبة مبيعات السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة سوف تصل إلى أربعين بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات في الصين بحلول 2030، في الوقت الذي يتجه فيها العالم بعيدا عن محركات الاحتراق الداخلي.
وجدير بالذكر أن نسبة المبيعات المستهدفة بحلول 2035 تمثل زيادة بواقع 12 ضعفاً عن مبيعات السيارات الكهربائية في الوقت الحالي، والتي تمثل 5% فقط من إجمالي مبيعات السيارات في الصين.
وستضيف هذه الخطوة مزيداً من الضغوط على شركات السيارات في العالم لزيادة انتاجها من السيارات الكهربائية لتعزيز قدرتها على التنافس في أكبر سوق سيارات في العالم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.