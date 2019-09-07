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السبت 7 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

كشف مجموعة من العلماء في بريطانيا عن تطوير وسادة ذكية ذات تقنية عالية يمكن وضعها على الصدر، تساعد في إنقاذ حياة الأشخاص الذين تتوقف قلوبهم عن العمل.



وتحتوي الوسادة الذكية على مستشعرات مدمجة لإخبار المسعفين، إن كانوا يؤدون عملية إنعاش القلب بالطريقة الصحيحة.

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وتتمبز الوسادة الجديدة باحتوائها على السيليكون الناعم، وأجهزة استشعار تغطي مساحة كبيرة من الصدر. وتقوم المستشعرات باكتشاف مقدار الضغط الذي يمارسه المسعفون على صدر المريض، ومن ثم نقل المعلومات إلى وحدة عرض صغيرة أعلى الجهاز.

وتضم وحدة العرض سلسلة من الأضواء التي تعمل بحسب شدة الضغط على صدر المريض، فإذا كان الضغط قليلاً، يعمل ضوء واحد منها، أما إذا كان الضغط كبيراً فتعمل الأضواء الثلاثة أو الأربعة الأولى. وفي حال كانت طريقة الضغط صحيحة تعمل جميع الأضواء معاً.

ومن المقرر أن يتم تثبيت الوسائد في الأماكن العامة، مثل مراكز التسوق والصالات الرياضية، ومواقف الحافلات ليتمكن المتواجدون في هذه الأماكن من إجراء الإسعافات بشكل صحيح لأي شخص يتعرض لسكتة قلبية مفاجئة.

يذكر بأن الوسادة لن تكون متاحة للاستخدام قبل عدة سنوات، بحسب أستاذ الطب الأيضي في جامعة غلاسغو البريطانية، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.