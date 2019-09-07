تعرف على أسباب آلام الصداع النصفي

Advertisements Advertisements

السبت 7 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

يلي 4 علاجات بديلة للتخلص من الصداع النصفي، أوردتها صحيفة "تايمز أوف إنديا" أونلاين:



1- الزيوت الأساسية

تعمل الزيوت الأساسية على تخفيف العديد من الآلام والأوجاع بما في ذلك الصداع النصفي. يعد زيت النعناع من الزيوت الأكثر شيوعاً لعلاج آلام الصداع النصفي، إذ يساهم المنثول الموجود في زيت النعناع في إرخاء العضلات ويساعد على تخفيف الألم.

2- الوخز بالإبر

Advertisements

الوخز بالإبر هو أسلوب صيني قديم يتم عبر إدخال إبر دقيقة في أجزاء معينة من الجسم، ويساعد في تخفيف أعراض الصداع عن طريق تصحيح اختلالات الطاقة وتمكين الجسم من مقاومة المرض.

3- التدليك

يساعد التدليك في إرخاء العضلات الرقيقة في الرأس وخاصة تلك الموجودة في الجزء الخلفي من الرأس والعنق والكتفين. كما أنه يساعد في زيادة تدفق الدم إلى الأوردة والشرايين، وبالتالي تخفيف الصداع الناجم عن توتر العضلات.

4- الأعشاب

تعمل العديد من الأعشاب على تخفيف الكثير من الآلام بما في ذلك آلام الصداع النصفي، وقد أثبت اليانسون فعالية مميزة بالنسبة للصداع النصفي على وجه التحديد.