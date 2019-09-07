الهيئة الألمانية للفحص الفني تحذر من خطورة ارتداء المشاة للسماعة أثناء الحركة المرورية

حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من خطورة ارتداء المشاة وقائدي الدراجات والسيارات للسماعة أثناء الحركة المرورية، التي تشتت انتباه أصحابها، ما يرفع خطر التعرض للحوادث.



وأضافت الهيئة أن هذا الخطر يزداد مع السماعات المزودة بوظيفة "إلغاء الضوضاء"، التي تحول دون سماع الإشارات التحذيرية المحيطة بأصحابها مثل صوت مُنبه السيارات.

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