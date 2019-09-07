شركة بي إم دبليو تكشف النقاب عن موديل خاص

Advertisements Advertisements السبت 7 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 كشفت شركة بي إم دبليو النقاب عن الموديل الخاص Ultimate Sophisto Edition من أيقونتها الهجين المصنوعة من الكربون i8، التي سيُسدال الستار عليها في أبريل (نيسان)2020.

وتعتمد السيارة على نظام دفع هجين بقوة 374 حصان، ويتألق بطلاء باللون الرمادي الداكن مع حليات باللون النحاسي. وتقف السيارة على جنوط قياس 20 بوصة باللونين الأسود والنحاسي. Advertisements وتحمل أشرطة الصعود توقيعات باسم النسخة، وملصق بالأرقام "1 of 200"، والذي يُشير إلى أن إنتاج السيارة يقتصر على 200 نسخة فقط. وتتميز المقصورة الداخلية بديكورات باللونين الأسود والنحاسي. وتضم تجهيزاتها شاشة Head-up ونظاماً صوتياً فائقاً من Harman Kardon. Advertisements Advertisements

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