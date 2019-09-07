شركة هونور تطلق هاتفها الذكي "هونور بلاي 3" بكاميرا خلفية ثلاثية

Advertisements Advertisements السبت 7 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 أطلقت شركة هونور التابعة لهواوي، هاتفها الذكي "هونور بلاي 3" بكاميرا خلفية ثلاثية، دقة إحداها 48 ميغابكسل، والثانية والثالثة 8 و2 ميغابكسل على التوالي، حسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

مواصفات الهاتف التقنية: 1- شاشة قياس 6.39 بوصات بدقة 1560×720 بكسل. 2- ذاكرة عشوائية سعة 4 أو 6 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 64 أو 128 غيغابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي). 3- كاميرا أمامية ضمن الشاشة بدقة 8 ميغابكسل. Advertisements 4- بطارية سعة 4000 ميللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 واط. وتقول هونور إن الهاتف مقاوم للماء والغبار، وسيتاح بثلاثة خيارات لونية هي الأسود، والأزرق، والوردي. الأسعار والتوافر 1- طراز (4 غيغابايت رام و 64 غيغابايت سعة تخزين داخلية) بسعر 140 دولاراً 2- طراز (6 غيغابايت رام و 64 غيغابايت سعة تخزين داخلية) بسعر 180 دولاراً. 3- طراز (6 غيغابايت رام و 128 غيغابايت سعة تخزين داخلية) بسعر 180 دولاراً وسيفتح باب الطلب المسبق على الهاتف في 10 سبتمبر(أيلول) الجاري، على أن يبدأ الشحن في 17 منه. Advertisements Advertisements

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