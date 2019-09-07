أنباء عن إصابة مستوطنين بجراح خطيرة في عملية طعن بالضفة الغربية

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إسرائيلي يبلغ من العمر 60 عاما، وصبي يبلغ 17 عاما، أصيبا بإصابات خطيرة، في عملية طعن بالقرب من حاجز إلياهو شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن المسعفين يعالجون صبي في السابعة عشر من عمره في حالة خطيرة، مطاب بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، ورجل يبلغ من العمر 60 عاما، مصاب بجروح طفيفة.

وبحسب شاهد عيان من البلدة، فإن الجيش الإسرائيلي حشد قواته على مدخل مدينة عزون، بالضفة الغربية.

وأفاد الموقع الإلكتروني "ديبكا" بأن الإسرائيليين الاثنين نقلتهما سيارة الإسعاف إلى المستشفى على الفور، ووقات طبية تابعة للجيش الإسرائيلي توجهت إليهما، فضلا عن حشد قوات للجيش نفسه واليت وصلت، بشكل عاجل، إلى المنطقة التي وقع بها الحادث.