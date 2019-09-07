شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 3000 سعودى لمناطق آمنة هربا من إعصار دوريان بفلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن ماجد أبو العلا، رئيس قسم شؤون السعوديين في قنصلية المملكة في هيوستن ، أن عدد المواطنين الموجودين في نطاق ولاية فلوريدا يبلغ 3 آلاف طالب مع عائلاتهم إضافة إلى عدد من المرضى والسياح، وفق "عكاظ".

و أوضح أبو العلا، أن القنصلية شكلت لجنة طوارئ بمتابعة من السفيرة؛ للعمل على إخلاء السعوديين من المناطق المتضررة في فلوريدا من إعصار ” دوريان ” إلى أقرب مناطق آمنة لضمان سلامتهم.

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وأشار إلى أن لجنة الطوارئ استقبلت اتصالات كافة السعوديين ولم تقتصر على الطلاب، وبعد التأكد من إخلاء المناطق يتم الإعداد لنقلهم إلى منطقة آمنة واتخاذ تدابير السكن.

ومن جانبها، أكدت القنصلية السعودية في ” هيوستن ” نجاحها في إخلاء المواطنين الموجودين في مقاطعة بريفارد والذين لم يستطيعوا مغادرتها، وتم نقلهم إلى مناطق آمنة.

يذكر أن سفارة المملكة في واشنطن كانت قد أصدرت بياناً دعت فيه المواطنين الموجودين في عددٍ من الولايات الأمريكية، إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مسار إعصار «دوريان».