شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطلق غدا الدعاية الانتخابية بين مرشحى المجلس الوطنى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غداً الأحد، فى الإمارات، الحملات الدعائية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي 2019، وتستمر حتى صلاة الجمعة يوم 4 من أكتوبر المقبل، على أن تفتح صناديق الاقتراع يوم الـ 5 من أكتوبر المقبل فى 39 مركزا انتخابيا.

وكانت أصدرت اللجنة الوطنية الاماراتية للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين، التي ضمت 495 مرشحاً ومرشحة، بينهم 180 من النساء، بنسبة (36.36%) من إجمالي عدد المرشحين، فيما بلغت نسبة الشباب بين المرشحين 37%، مقابل 63% للفئة العمرية من 40 إلى 60 عاماً، بينما شهدت القائمة النهائية ستة مرشحين من فئة أصحاب الهمم.

وسيتم فتح باب التصويت خارج دولة الإمارات في 118 مركز انتخابى موجودة في السفارات وقنصليات الدولة في الخارج خلال يومي الأحد والاثنين الموافقين 22 و23 من سبتمبر الجاري، عن طريق نظام التصويت اليدوي، أي من خلال استخدام أوراق الاقتراع، وفقا للجنة الوطنية للانتخابات فى تغريده لها نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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وقالت أن أعضاء الهيئات الانتخابية المقيمين أو المتواجدين في تلك الدول سيتمكنون من اختيار من يمثلهم بكل يسر وسهولة، نظراً للجاهزية والخطة التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات.

ويعتبر المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات السلطة الرابعة فى الدولة، وله دوره البرلمانى والاستشارى كممثل لشعب الإمارات كافة، ويتشكل المجلس من 40 عضوًا، يتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، ويُنتخب النصف الآخر من قبل الشعب.

ويعد من أهم مهام المجلس، مراجعة القوانين الاتحادية ورفع التوصيات بشأنها، ومنها مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، بما فيها مشروعات القوانين المالية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها، ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدول إبداء الرأى فى المعاهدات، والاتفاقيات الدولية، ومناقشة الموضوعات العامة التى تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات.