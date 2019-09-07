شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا بلبنان: لا توجد معطيات تشير لاشتعال حرب بين لبنان و إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير الروسى فى لبنان، ألكسندر زاسبكين إنه "لا توجد معطيات موضوعية تشير إلى اشتعال حرب موسعة بين لبنان وإسرائيل"، مشيرا إلى وجود اتصالات تقودها روسيا مع الأطراف المعنية لمنع مزيد من التصعيد .

وشدد السفير الروسى -فى تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - على أهمية أن تكون الجهود مشتركة بين جميع الأطراف لوقف التصعيد، مشيدا بوحدة الموقف اللبنانى فى مقاربة ما حدث .

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وأضاف أنه "بالرغم من الخلافات الدولية حول مسائل إقليمية فإن ما حدث فى لبنان مؤخرا أوجد قواسم مشتركة عنوانها رفض الحرب بين إسرائيل ولبنان".



واعتبر أنه لا يجوز المس بصلاحيات القوات الدولية "اليونيفيل" العاملة فى جنوب لبنان وإنما الإبقاء عليها كما وردت فى القرار (1701) ، مشيراً إلى أن أى تغيير فى مهامها وصلاحياتها سيؤدى إلى تداعيات خطيرة ستؤثر على الاستقرار جنوب لبنان .



ودخل لبنان الأسبوع الماضى مرحلة تصعيد عسكرى "غير مسبوق" مع إسرائيل بعد خرقها الأجواء من خلال طائرتين مسيرتين أطلقتهما فى اتجاه الضاحية الجنوبية (معقل حزب الله)، ومن ثم إطلاق حزب الله صاروخاً باتجاه آلية إسرائيلية فى مستوطنة "أفيفيم".



وحول الأوضاع فى سوريا وخاصة بعد موافقة النظام السورى على وقف إطلاق النار فى منطقة خفض التصعيد فى إدلب، قال السفير الروسى إن "مسار أستانة فعال ويلعب دوراً إيجابياً فى تحقيق الاستقرار، لذلك لا بد من مواصلة التعامل فى هذا الإطار" ، مؤكدا أن روسيا ستحقق أهدافها فى سوريا، والمتمثلة فى القضاء على الإرهاب وإعادة صياغة سورية جديدة ".