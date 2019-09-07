إصابة موقع ويكيبيديا الألماني بـ”الشلل”

برلين - الخليج 365

أصيبت النسخة الألمانية لموسوعة “ويكيبيديا” على الإنترنت، ونسخ أخرى في أوروبا، أمس الجمعة، بالشلل جراء هجوم إلكتروني.

وذكرت مؤسسة “ويكيميديا”، المشرفة على موسوعة “ويكيبيديا”، أن الموقع تعرض مساء أمس لهجوم يُعرف باسم “هجمات الحرمان من الخدمات”، والذي يتم خلاله إغراق الموقع بسيل من البيانات غير اللازمة، ما يتسبب في النهاية في تعذر وصول المستخدمين للموقع.

وعادة ما تملك المواقع الكبيرة آلية حماية ضد هذه الهجمات. وتحدثت “ويكيميديا” عن هجوم “كبير وواسع النطاق”.

وقبل منتصف ليلة أمس، تمكن المستخدمون من الوصول مجددا إلى صفحات ويكيبيديا باللغة الألمانية لفترة قصيرة قبل أن تُصاب بالشلل مجددا.

وتحدث مستحدمون في بريطانيا وفرنسا أيضا عن مشكلات مماثلة.

وعبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أعلن مجهولون عبر حساب أنشئ حديثا عن مسؤوليتهم عن الهجوم. ولتأكيد صحة ادعاءاتهم، أعلن المجهولون قبيل منتصف الليل أنهم سيعلقون الهجوم لفترة وجيزة وسيصيبون الموقع بالشلل مجددا. وكان الموقع متاحا للمستخدمين بالفعل خلال هذه الفترة القصيرة.

وذكر المجهولون عبر “تويتر” أنهم سيجربون أدوات هجوم جديدة وسيوقفون الهجوم عقب بضع ساعات.

يشار إلى أن النسخة الألمانية للموقع متاحة حاليا.