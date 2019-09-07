تفاعل سعودي كبير مع اليوم العالم للحب على موقع تويتر

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السبت 7 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعة خاصة

تصدر هاشتاج عن اليوم العالمي للحب، الترند السعودي على موقع تويتر، اليوم السبت، أيلول 07، 2019.



وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الهاشتاج بتغريدات وصور وذكريات خاصة.

وتحت هاشتاج #اليوم_العالمي_للحب كتب المدونون آلاف التغريدات حول الموضوع.

وكتبت مغردة تدعى "العنود": في هذا اليوم خصيصاً وفي باقي الأيام كمان مُش مسموح لك تقول الـ"أحبك" لأي أحد، يا إنك تقولها للي يستاهلها فعلاً أو لا تقولها، لأن هذه الكلمة لو قيلت وجاءت من الشخص الغلط لـ الشخص الغلط بتكون محملّه بالكثير من القرف، لذلك احتفظ بالكلمة لشخصك الأحب فقط.

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وعبر مغردون آخرون، عن حبهم لنواديهم الرياضية، من خلال نشر صور خاصة بشعارات تلك النوادي، كالهلال والنصر والأهلي والشباب وغيرها من الأندية السعودية.

وكتب "حسين رمضان" عن نادي الهلال: حبك وعشقك يا لزعيم سيبقى في قلبي وروحي دائما.

وغردت مدونة تدعى "مسند" قائلة: معنى أحبك: أن أميزك عن الجميع

حديثاً، وشعوراً، واهتماماً.

وفي المناسبة ذاتها، نشر مغردون صورا ومقاطع فيديو وأغاني حول ذات الموضوع.

ولم ينس كثير من المغردين أن يعبروا عن حبهم للجنود المرابطين على الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية.