إياد علاوي يقدم مقترحا للحكومة العراقية

وقال علاوي في تغريدة عبر حسابه الشخصي في "تويتر" لطالما أكدت ضرورة الحفاظ على هيبة وسمعة الوطن، ومنع تعدد القوى العسكرية لما لذلك من تداعيات سلبية خطيرة".

وتابع علاوي، أن "الحل الوحيد لتلافي ذلك يكمن في تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة تضم ممثلين عن البيشمركة والحشد المقاتل، بقيادة القائد العام للقوات المسلحة ونائبه وزير الدفاع".