دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper طائرتا استطلاع إسرائيليتان تخرقان أجواء لبنان

خرقت طائرتا استطلاع إسرائيليتان اليوم الجمعة، أجواء لبنان ونفّذتا طيرانًا دائريًّا فوق عدد من المناطق شرقي لبنان وجنوبه، كما خرق زورقٌ حربي إسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة جنوب لبنان، وألقى عناصره قنبلة صوتية في المياه.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني أنه «أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 6 /9 /2019 الساعة 0929، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 70 مترًا، ولمدّة ثلاث دقائق، وأقدم عناصره على توجيه الشتائم باللغة العربية عبر مكبرات الصوت، كما قاموا بإلقاء قنبلة صوتية في المياه المذكورة، وإطلاق صافرات إنذار».

وتجري متابعة موضوع الخرق، بحسب البيان، بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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وفي بيان منفصل أعلنت قيادة الجيش أنه «بتاريخ 6 / 9 / 2019 عند الساعة 0040، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش (جنوب لبنان)، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 0300 من فوق بلدة كفر كلا ( جنوب لبنان)».

وأضاف البيان أنه «عند الساعة 0110، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفر كلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، زحلة، رياق وبعلبك (شرق لبنان)، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 0715 من فوق البلدة المذكورة».

يذكر أن إسرائيل تخرق أجواء لبنان ومياهه الإقليمية بشكل شبه يومي، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.