عجوز في السبعين تلد توأمتين في الهند

دبي - بواسطة محمد فارس © BBC

وضعت عجوز هندية، تبلغ من العمر 73 عاما، توأمتين في ولاية لأندرا براديش.

وبعد تلقيها العلاج الطبي لفترة تمكن الأطباء من تخصيب بويضة عن طريق تقنية "أطفال الأنابيب" بواسطة الحيوانات المنوية خارج الرحم وبعد فترة من الحضانة الاصطناعية في المعمل يجري نقل البويضة المخصبة إلى الرحم.

وقالت الطبيبة أوما سانقار المسؤولة عن الحالة لبي بي سي "الأم والطفلتان بصحة جيدة وفي وضع مستقر".

وقالت الأم إنها طالما رغبت وزوجها، البالغ من العمر 82 عاما، في الإنجاب لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، مضيفة أنها تشعر بسعادة بالغة وكذلك زوجها.

وأصيب الزوج بعد ساعات من الولادة بجلطة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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وقال الزوج ردا على سؤال من الصحفيين حول من سيتولى رعاية الطفلتين في حال حدوث مكروه للأبوين خاصة وأنهما في سن متقدمة قال "ليس بيدينا شيء ما قضاه الله سيحدث، والامر كله لله".

وكان الانجاب حلما للزوجين بعد أن تم وصمهم لسنوات في قريتهم، وتقول الزوجة إنهم كانوا ينادوني باسم "السيدة التي ليس لديها أطفال"، " مضيفة حاولنا مرارا من قبل دون نجاح لذا فهذه اللحظة "هي الأسعد في حياتنا".

وتمت عملية الولادة عبر جراحة قيصرية كإجراء متبع في مثل هذه الحالات النادرة.

يذكر أن هندية أخرى في السبعين أيضا تمكنت في 2016 من إنجاب طفل.