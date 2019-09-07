شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الإمارات تقف مع السعودية فى دعوتها لحوار يمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش أن الإمارات تقف مع المملكة فى دعوتها لحوار يمنى.

وقال قرقاش - فى تغريدة على حسابه بموقع التدوينات المصغرة (تويتر) نقلتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم السبت - "تقود المملكة العربية السعودية الشقيقة التحالف (العربى لدعم الشرعية فى اليمن) بكل صبر وحنكة واقتدار" .

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وأضاف أن "استجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطدت شراكة إقليمية راسخة وخيرة"، لافتاً إلى أن التحديات المشتركة التى تواجهنا فى أيدى سعودية أمينة، ونقف معها فى دعوتها للحوار كما وقفنا معها فى دعوتها للحسم.



وكانت السعودية قد جددت دعوتها للأطراف اليمنية (الشرعية والمجلس الانتقالى الجنوبي) للحوار فى جدة وبحث قضية عدن التى شهدت قبل أكثر من أسبوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين.. وأعلنت المملكة - فى بيان الخميس الماضى - أنها تتابع التطورات الأخيرة فى (عدن) وتأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء هناك، مشددة على أن أى محاولة لزعزعة استقرار اليمن تعد تهديداً لأمن واستقرار السعودية والمنطقة.