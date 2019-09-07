شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: نؤيد السعودية فى دعوتها للحوار والحسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، عن تأييد الإمارات لدعوة المملكة العربية السعودية لحوار "جدة"، وقال "نقف مع السعودية فى دعوتها للحوار ، كما وقفنا فى دعوتها للحسم.""

وأضاف قرقاش، في تغريدة على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "بتويتر"، أن التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيد سعودية أمينة.

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وأشار إلى أن السعودية تقود التحالف العربي بكل صبر وحنكة واقتدار، مؤكدا أن استجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطدّت شراكة إقليمية راسخة .





كان الدكتور أنور بن محمد قرقاش قد أكد في وقت سابق أن التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المحيطة، واليمن مثال واضح.

وأضاف قرقاش أن "مشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، واستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة".