السودان تجلى رعاياها من بلدة بأفريقيا الوسطى إثر اشتباكات أهلية دامية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية السودانية الشروع فى إجلاء رعاياها من إحدى بلدات جمهورية إفريقيا الوسطى فى أعقاب مقتل موظف محلى يعمل لدى قنصلية السودان هناك إثر اشتباكات أهلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وقال المتحدث باسم الخارجية بابكر الصديق فى تصريح اليوم، إن مدينة "بيراو" التى تبعد 65 كلم عن الحدود السودانية تشهد اشتباكات منذ الجمعة الماضى على خلفية مقتل بن سلطان المدينة.
وأضاف " جراء ذلك سقط عدد كبير من القتلى وأحرقت العديد من المنازل والمتاجر وكان من بين الضحايا أحد العاملين المحليين بقنصلية السودان ببيراو"
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