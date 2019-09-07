تويتر توقف مؤقتاً التغريد عبر الرسائل القصيرة

وكالات - الخليج 365

أوقفت منصة تويتر مؤقتاً إرسال التغريدات عبر الرسائل النصية القصيرة، بعد أيام من اختراق حساب الرئيس التنفيذي للشركة والشريك المؤسس جاك دورسي، بسبب ثغرة أمنية مرتبطة بهذه الميزة.

وقالت تويتر في سلسلة تغريدات: “نتخذ هذه الخطوة بسبب الثغرات التي تحتاج معالجة من قبل شركات المحمول، لأنها تسمح بهذا النوع من سوء الاستخدام”.

وأوضحت المنصة أن هذا التغيير يأتي لحماية الحسابات الشخصية، وأنها بحاجة إلى تحسين نظامها للمصادقة الثنائية، والذي يعتمد على الرسائل النصية أيضاً، والمعرض للخطر بالطريقة نفسها.

وكان متسللون أساؤوا استخدام هذه الميزة عبر إرسال سلسلة من التغريدات العنصرية طيلة 20 دقيقة تقريباً من حساب جاك دورسي، الرئيس التنفيذي للشركة.

وكان إرسال التغريدات عبر الرسائل النصية القصيرة مهماً لتويتر في الأيام الأولى للخدمة، لكنها أصبحت ميزة قديمة الآن، بالنظر لاعتماد معظم الناس على تطبيق الهاتف الذكي.

ورغم ذلك، لا تزال الميزة موجودة، وتتيح إرسال الرسائل إلى رقم محدد لنشر تغريدات على الحساب.

وقالت تويتر إنها ستعيد في القريب العاجل تنشيط هذه الميزة في الأسواق التي تعتمد على الرسائل القصيرة للاتصالات الموثوقة، وستعمل على إستراتيجية طويلة الأجل خاصة بالميزة، دون أن توضحها.