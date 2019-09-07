محمد بن زايد والبرهان يبحثان العلاقات الإماراتية السودانية

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-وام الشيخ محمد بن زايد أكد على وقوف الإمارات إلى جانب السودان.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال اتصال هاتفي تطورات الأحداث والمستجدات التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وهنأ ولي عهد أبوظبي "الشعب السوداني الشقيق بالخطوات المهمة التي تم اتخاذها مؤخرا، وأسفرت عن توافق على تشكيل الحكومة، متمنيا لها دوام التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والتنمية والازدهار".

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وأكد الشيخ محمد بن زايد "وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب السودان الشقيق في جهوده الرامية إلى الحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره".

من جانبه، أعرب رئيس المجلس السيادي في السودان عن شكره و تقديره لولي عهد أبوظبي "على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة تجاه السودان وشعبه.. متمنيا لدولة الإمارات مزيدا من التقدم و الازدهار".