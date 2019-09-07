عون: إسرائيل ستتحمل نتائج أي هجوم على لبنان

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الرئيس اللبناني ميشال عون قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، الجمعة، إن إسرائيل ستتحمل نتائج أي هجوم على بلاده، وذلك بعد أيام من مواجهة على الحدود بين إسرائيل ومليشيا حزب الله المدعومة من إيران.

ونقلت رويترز عن مكتب الرئيس اللبناني قوله خلال اجتماع مع منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان "أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن النفس تتحمل إسرائيل كل ما يترتب عنه من نتائج".

وأكد عون أن الاعتداء الاسرائيلي شكل خروجا عن قواعد الاشتباك بعد صدور القرار 1701.

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والأحد الماضي، استهدفت ميليشيات حزب الله عربة عسكرية إسرائيلية على الحدود، في حين ردت إسرائيل بقصف مواقع داخل لبنان بقذائف مدفعية وطائرات مروحية.

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