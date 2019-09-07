شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح نيابى بالبحرين بمنح 20 دينارا شهريا لرب الأسرة عن كل مولود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم عدد من النواب بمجلس النواب البحرينى باقتراح بقانون من 6 مواد بشأن منح إعانة مولود لكل رب أسرة بحرينى.

وأوضح النائب حمد الكوهجى أحد مقدمى الاقتراح، بقانون أن المادة الثانية تنص على صرف إعانة لكل رب أسرة بحرينى بواقع 20 دينارا شهريا عن كل مولود على ألا يتجاوز عدد الأبناء الذين تشملهم الإعانة أربعة أولاد.

وأشار الكوهجى فى تصريح لصحيفة أخبار الخليج البحرينية إلى أن المقترح ينص أيضا على وقف صرف الإعانة عند بلوغ الابن سن الثامنة عشرة ما لم يكونوا عاجزين عن العمل.

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ولفت إلى أن الاقتراح النيابى يشترط فيمن يستحق الإعانة أن يكون بحرينى الجنسية وأن يكون مقيما فى البحرين وأن يكون رب أسرة، يقصد بالإعانة على أنها المزايا النقدية التى يتقرر منحها لرب الأسرة عن أولاده بمقتضى أحكام هذا القانون.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أن الهدف من وراء تقديم هذا المقترح جاء استنادا إلى الواجب المترتب على الدولة والذى مفاده تقديم الدعم اللازم للأسرة التى تعد اللبنة الأساسية للمجتمع إذ إنه باستقرار الأسرة وازدهارها يستقر المجتمع ويزدهر وهذا الأمر لا يتأتى إلا من خلال تقديم كل أوجه الدعم المعنوى والمادى الذى يكفل هذا الاستقرار.

وإن من قبيل الدعم المادى اقتراحنا هذا الذى يهدف إلى تقديم مبلغ نقدى عبارة عن إعانة لرب الأسرة يستحقها عن كل مولود، يهدف هذا المبلغ إلى إعانة رب الأسرة على توفير مستلزمات المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية لتنشئة أولاده التنشئة الصحيحة خاصة فى ظل ما تشهده المملكة من غلاء فى المعيشة.