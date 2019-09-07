شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف عددا من المواقع فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم السبت، سلسلة غارات على قطاع غزة ، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت أرضا زراعية شرق بلدة بيت حانون، ومرصدا تابع للمقاومة شرق بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استهدفت نقطة للضبط الميدانى شرق مدينة غزة، ومرصد للمقاومة شرق بلدة جحر الديك وسط القطاع.
وأشار الناطق باسم جيش الاحتلال إلى أن القصف جاء ردا على إطلاق قذائف محلية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.
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