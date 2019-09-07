شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية ممطرة فى السعودية وتحذيرات من رياح شديدة فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم السبت، تكون السحب الرعدية الممطرة فى بعض المناطق بالسعودية، وتحذيرات من الرياح الشديدة فى البحرين.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان عسير، تشمل الأجزاء الساحلية منها وتمتد إلى مرتفعات منطقتى الباحة ومكة المكرمة، فى حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، نجران، الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسطة الموج.



سحب رعدية فى السعودية

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، صحوا إلى غائم جزئياً خاصة شمالا يصبح رطبا ليلاً، وصباح الأحد، على بعض المناطق الساحلية الشمالية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 16 – 26 كم/س بوجه عام، تصل إلى 36 كم/س أحياناً، بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:34 عند الساعة 19:11 الجزر الأول عند الساعة 11:49 الثانى عند الساعة 58:02 فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 27: 15والمد الثانى عند الساعة 26:06 الجزر الاول عند الساعة 25: 10الثانى عند الساعة 23:00.

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة وتظهر بعض السحب العالية، نهاراً.

Advertisements

كما توقعت أن يسود طقس حار إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة وتظهر بعض السحب العالية، خلال ساعات الليل.

وقالت الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة، العظمى 45 درجة مؤية والصغرى 34 درجة مئوية.



الكويت

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين، سيكون حاراً مع بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق ويكون رطباً نسبياً خلال الليل.

الرياح شمالية غربية من 12 الى 17 عقدة وتصل من 20 الى 25 عقدة أحياناً وتقل سرعتها من 7 الى 12 عقدة خلال الليل، وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 42 مئوية والصغرى 30 مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 85 % والصغرى 20 %.