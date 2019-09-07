إتحاد الهجن: 45 ألفاً بإنتظار عتاولة البلوت

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365- عبدالله العازمي:

تستعد اللجنه المنظمه لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانيه لإطلاق مسابقة البلوت ضمن فعاليات المهرجان بقرية هجن في حديقة الملك فيصل بالطائف.

وتم رصد جوائز ماليه قيّمه تصل الى 45 الف ريال للفائزين داعيا المهتمين لدخول المنافسه واشارت اللجنه انه سيتم الكشف عن ضوابط اللعبه وذلك ضمن جهود الإتحاد السعودي للهجن في دعم الالعاب المجتمعيه وما يوليه الاتحاد من دعم لامحدود لكافة ما يلامس اهتماما شرائح المجتمع.

وتحتضن فعاليات قرية الهجن اكثر من 20 فعاليه متنوعه كالسيرك العالمي والسيرك والرؤوس الفارغه واللعب بالنار وقوافل الابل والاسواق الشعبيه.

ويأتي ذلك في وقت يشهد ميدان الطائف لسباقات الهجن انطلاقة الاشواط الختاميه وتشارك فيها نحو 20 رمزا وقد رصدت جوائز ماليه كبيره تقدر ب 53 مليون للفائزين في سباقات الهجن التي تشهد مشاركات 8 دول عربيه وصديقه كجمهورية فرنسا.