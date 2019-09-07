وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي و "يوتيوب" مقاطع فيديو توثق الإشكال الحاصل بين شبان تابعين لتنظيم "حركة أمل" التابع لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. وأظهر الفيديو الإشكال بين المناصرين من خلال رمي الكراسي واستعمال العصي خلال مناسبة دينية في الضاحية الجنوبية لبيروت والتي تنظمها حركة أمل الللبنانية. وأدى هذا الإشكال إلى حالة من البلبلة والفوضى ما أدى إلى تدخل الجيش اللبناني لإنهاء الإشكال.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: إشكال كبير بين عناصر "حركة أمل" اللبنانية خلال مناسبة في الضاحية الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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