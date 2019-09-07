حكم بسجن مهندسة حملة إمام أوغلو.. والسبب "إهانة" أردوغان

وقالت مسؤولة في حزب الشعب الجمهوري: "حكم على جنان قفطانجي أوغلو بالسجن تسعة أعوام وثمانية أشهر".
ودينت قفطانجي أوغلو بخمس تهم تستند خصوصا إلى تغريدات نشرتها قبل أعوام عدة، هي "الدعاية الإرهابية" و"إهانة رئيس الدولة" و"إهانة موظف" و"إهانة الجمهورية التركية" و"الحض على الكراهية".
وكانت المسؤولة السياسية التي استقطبت محاكمتها اهتماما كبيرا داخل تركيا وخارجها، تواجه عقوبة السجن حتى 17 عاما.
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وأوضحت المسؤولة في الحزب المعارض أن قفطانجي أوغلو لن يتم سجنها في انتظار محاكمتها أمام الاستئناف خلال ستة أشهر.
وطوال محاكمتها، نددت قفطانجي أوغلو بـ"محاكمة سياسية" تهدف في رأيها ورأي أنصارها إلى معاقبتها على دورها في فوز مرشح المعارضة في انتخابات بلدية إسطنبول.
وتعتبر قفطانجي أوغلو مهندسة حملة أكرم إمام أوغلو، الذي تغلب على مرشح الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول في مارس الماضي، ثم في يونيو بعد إلغاء الانتخابات الأولى.
وحضر إمام اوغلو قسما من المحاكمة الجمعة، فيما تجمع المئات أمام محكمة إسطنبول تعبيرا عن دعمهم لقفطانجي أوغلو.
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