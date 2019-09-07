شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الأغذية والزراعة: شبح الجوع يلوح فى الأفق ويهدد الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، أن حصاد الحبوب فى الصومال لهذا العام يعد الأسوأ منذ عام 2011، فى وقت تؤثر فيه المجاعة على الموارد الشحيحة مسبقا، مشيرة إلى الصدمات المناخية وأنماط الطقس المتقلبة تعد من أهم المسببات.

وأوضحت المنظمة فى بيان نقلته قناة سكاى نيوز الإخبارية، اليوم السبت، أن تأخر هطول الأمطار خلال ما يعرف بموسم الذروة لزراعة المحاصيل (أبريل-يونيو) مع جفاف قيعان الأنهار تسبب فى انخفاض مستويات الحصاد بنسبة تصل إلى 70% فى المتوسط ببعض المناطق.

ووفقا لأحدث تقرير من تحليلات الأمن الغذائى والتغذية الذى تصدره المنظمة، التى تقول إن أكثر من مليونى شخص سيصبحون فى حاجة ماسة للمساعدة مع التهديد بالمجاعة.

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وحذرت الأمم المتحدة، مستشهدة بنتائج هذا التقرير الصادر عام 2019، من أنه فى غياب المساعدات الإنسانية، سيواجه ما يصل إلى 2.1 مليون شخص فى مختلف أنحاء الصومال جوعا شديدا خلال شهر ديسمبر.

وحسب التقرير فإن ذلك سيرفع العدد الكلى من الصوماليين الذى يواجهون أزمة الجوع إلى 6.3 ملايين شخص بنهاية العام.