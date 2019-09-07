شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن العراقية تغلق محال بيع الخمور والبارات وسط بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، أمس الجمعة، بأن القوات الأمنية أغلقت محال بيع الخمور والبارات وسط العاصمة بغداد. ووفقا لقناة "السومرية نيوز"، نقلا عن المصدر الأمنى الذى قال، إن القوات الامنية داهمت، مساء الجمعة، محال بيع الخمور والبارات فى منطقة الكرادة وسط بغداد، مؤكدا أن القوات قامت بإغلاقها على الفور.

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