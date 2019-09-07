هذا الموضوع سماعات الأذن اللاسلكية JBL Live 300TWS تأتي مع مساعد جوجل ومساعد أليكسا ظهر على التقنية بلا حدود.
كشفت JBL ضمن فعليات مؤتمر IFA عن سماعات Live 300TWS والتي ستأتي هذه المرة مع مساعد جوجل وأيضاً مساعد أليكسا.
تعد JBL Live 300TWS الأولى من سماعات Harman Kardon التي تقدم المساعدين الصوتيين معاً في سماعة واحدة، مما يتيح للمستخدمين مطالبة إما Alexa أو Google Assistant بتغيير قائمة التشغيل أو التحقق من الطقس أو طلب التعرف على الأتجاهات.
تعد سماعات Live 300TWS أيضاً أول سماعات من JBL تتصل بتطبيق Harman Personi-Fi من أجل اعداد وحفظ التفضيلات لسماعات الرأس تلقائياً حسب ذوقك، جنباً إلى جنب مع عدد من الميزات الأخرى من بينها مقاومتها للماءـ تشغيل الموسيقي لمدة تصل إلى 6 ساعات أو 18 ساعة مع حقيبة الشحن.
السماعة متوفرة باللون الأسود والأبيض مع الازرق وستأتي في نوفمبر بسعر 149 يورو.
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هذا الموضوع سماعات الأذن اللاسلكية JBL Live 300TWS تأتي مع مساعد جوجل ومساعد أليكسا ظهر على التقنية بلا حدود.
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