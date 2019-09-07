شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الإذاعة والتلفزيون السعودية تكشف أسباب هدم المبنى القدم للهيئة فى جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية، أن إخلاء المبنى القديم للإذاعة والتلفزيون ونقل العاملين منه إلى مبنى آخر، تم بناءً على نتائج الزيارة الميدانية للمديرية العامة للدفاع المدنى.

وكشفت الهيئة، أن الهدم تم بعد دراسة واختبار حالة المبنى التى أكدت أنه غير آمن إنشائياً، وأن بقاءه يمثل خطراً على العاملين والمواطنين، موضحة أن الدراسات الهندسية أكدت عدم جدوى أى ترميمات للمبنى، مبينةً أن الجهات ذات الصلة خلصت إلى ضرورة إزالة المبنى، وعدم جدوى ترميمه.



بيان هيئة الإذاعة والتلفزيون

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون، فى بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمى على تويتر، جاء فيه: "تتقدم هيئة الإذاعة والتلفزيون بخالص الشكر للذين أبدوا اهتمامهم بخصوص المبنى القديم للإذاعة والتلفزيون فى جدة، وتقدر لهم حرصهم على حماية التراث الوطنى الإعلامى وتاريخه".

وأضاف البيان: "تود الهيئة أن توضح أنها اتخذت قرار إخلاء المبنى ونقل العاملين إلى مبنى آخر، بناء على نتائج الزيارة الميدانية للمديرية العامة للدفاع المدني، وبعد دراسة واختبار لحالة المبنى، نتج عنها أنه غير آمن إنشائياً، وأن بقاءه يمثل خطورة على العاملين والمواطنين، كما أكدت الدراسات الهندسية والإنشائية عدم جدوى عمل أى ترميمات له".

وتابع البيان: "كما خلصت لجنة المبانى الآيلة للسقوط فى تقريرها، والمحضر المشترك لأمانة مدينة جدة بالمشاركة مع شركة الكهرباء، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى، والإدارة العامة للدفاع المدنى، وإدارة مرور محافظة جدة وأمانة محافظة جدة، إلى التوجيه بإزالة المبنى، وعدم جدوى ترميمه".

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وأكدت الهيئة من خلال البيان، أنها أخذت مسألة حفظ وتأصيل الإرث الوطنى المتمثل بالمبنى المذكور، بجدية بالغة وفق عمل مؤسسى طوال الفترة الماضية، سواءً فيما يتصل بالمبنى ذاته، أو بما تم إنجازه فيه من أعمال إعلامية خلال سنوات استخدامه، مطمئنة الجميع على أنه فى مأمن ضمن الأرشيف بالمبنى الجديد، ويجرى العمل على استثماره من خلال مبادرات برامج رؤية 2030.