معجزة جديدة.. هندية تضع توأمين بعد بلوغها 74 عامًا 

الهندية بيبراماتي مانجاياما

كتب متابعات_الخليج 365

تناولت المواقع العندية المحلية، نبأ عن معجزة جديدة لإمرأة هندية تدعي "بيبراماتي مانجاياما" وضعت توأمين، مساء الخميس، وذلك على الرغم من بلوغها من العمر 74 عاماً، عن طريق التخصيب خارج الرحم



وقال الطبيب المعالك، إن مانجياما حملت في التوأم من أول مرة خضعت فيها لعملية تلقيح اصطناعي وظلت تحت مراقبة ثلاثة فرق من المتخصصين، وهي أول محاولة لها للحمل منذ زواجها عام 1962.

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