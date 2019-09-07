سامسونج تكشف النقاب عن معالج جديد لدعم تقنية الجيل السادس 

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السبت 7 سبتمبر 2019
صورة ارشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أعلنت شركة سامسونج عن معالجها الجديد " بروسيسور 980 exynos"، والذي يتيح لمستخدميه تحميل ملفات يصل حجمها لـ 2.55 جيجابايت في ثانية واحدة، بالإضافة إلأى دعم الجيل السادس من الواي فاي " 802,11ax".
ويحمل المعالج 8 ”أنوية“، اثنين من نوع Cortex-A77 للأداء القوي والأداء المنخفض يعتمد على 6 أنوية من نوع Cortex A55، إلى جانب وحدة معالجة للرسوميات Mali G76، بالإضافة إلى وحدة معالجة عصبية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وهي قادرة على المعالجة بأداء أفضل 2.7 مرة من الجيل السابق من معالجات سامسونج.
ودفعت الشركة بتقنيات التصوير إلى مستوى متطور على متن المعالج الجديد، حيث إن وحدة معالجة التصوير قادرة على معالجة صور بدقة 108 ميجابكسل، ويدعم العمل بـ5 مستشعرات تصوير منفردة، أو 3 مستشعرات في صورة واحدة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.