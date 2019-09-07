شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثى تواصل خروقاتها للهدنة الأممية فى الحديدة باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر عسكرية يمنية، إن مليشيات الحوثى تواصل خروقات اتفاق استوكهولم، بإطلاق النار على مواقع القوات المشتركة فى مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، الجمعة، عن المصادر قولها إن ميليشيات الحوثى شنَّت قصفا كثيفا على مواقع القوات المشتركة فى منطقة كيلو 16 جنوب مدينة الحديدة.

كما سقطت مقذوفات مدفعية ورشاشة قرب مواقع "المشتركة" فى مدينة الدريهمى أطلقتها الميليشيا من أحياء سكنية داخل المدينة.

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وأضافت المصادر أن الميليشيات عاودت استهداف منطقة "الفازة" على الخط الساحلى ومواقع القوات المشتركة غداة تصعيد امتد إلى المنطقة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا وتحشيد وقوات ومقاتلين إلى تخوم منطقة الجبلية جنوب المديرية نفسها، إضافة إلى مواقع عدة فى مديرية حيس.

واستخدمت المليشيات فى خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة بينها مدافع الهاون وقذائف (آر بى جى)، ورشاشات عيار 14.5 و12.7.