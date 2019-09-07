آل جابر: جهود السعودية والإمارات أساسية في إنهاء الأزمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”، وكالات

أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أمس الجمعة، إن جهود المملكة والإمارات الركيزة الأساسية في إنهاء الأزمة في بعض محافظات جنوب اليمن.

وغرد آل جابر، قائلاً: إن اهتمام المملكة ودول التحالف العربي منصب على تحقيق الأمن والاستقرار ودعم الحكومة الشرعية. وأضاف «المملكة تقدر تضحيات وبسالة أبناء الجنوب اليمني في مواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في كل الجبهات. أبناء الجنوب اليمني يمثلون مع إخوانهم في كافة القوى الوطنية اليمنية رأس الحربة في صدر المشروع الإيراني الخبيث في اليمن».

وأكد أن «المملكة تدرك أبعاد وتعقيدات القضية الجنوبية وتأثيرها في مجريات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة»، كما تدرك «الصعوبات التي يواجهها أطراف حوار جدة وتثمن حرص الجميع على الحوار وتجنب إراقة الدماء».

إلى ذلك، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس الجمعة، أن «الميليشيات الحوثية أطلقت صاروخاً باليستياً من محافظة عمران وسقط داخل محافظة صعدة. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت بعد ظهر أمس الجمعة صاروخاً باليستياً من مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقوطه بعد الإطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

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كما أكد استمرار الميليشيات الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.

إلى ذلك، شدد على أن قيادة التحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

إلى ذلك، واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، اعتداءاتها على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن الميليشيات شنت قصفاً عنيفاً بقذائف المدفعية الثقيلة وبالأسلحة المتوسطة والقناصة على مواقع القوات المشتركة في منطقة كيلو 16 جنوبي مدينة الحديدة. وأوضحت مصادر ميدانية أن الميليشيات قصفت المواقع التي تتمركز فيها القوات بقذائف مدفعية الهاوزر وبمدفعية الهاون عيار 120 وبقذائف مدفعية B10 بشكل عنيف. واستهدفت عناصر تابعة للميليشيات مواقع متفرقة للقوات المشتركة بالأسلحة الثقيلة والأسلحة القناصة على فترات متقطعة نهار أمس.

كما واصلت الميليشيات، أمس، استهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوبي المحافظة بالقذائف والأسلحة المختلفة. وأفاد مصدر عسكري ميداني في الفازة بأن الميليشيات أطلقت النار على مواقع القوات المشتركة بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منها قذائف الهاون وقذائف آر بي جي وبسلاح 14.5 وبالأسلحة الرشاشة الخفيفة وبالأسلحة القناصة. إلى ذلك، استهدفت مدفعية الميليشيات مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة، مستخدمة قذائف المدفعية الثقيلة والأسلحة المختلفة.

(وكالات)